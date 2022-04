Halo Infinite potrebbe finalmente ricevere la campagna co-op quest'estate

Il lancio della campagna cooperativa di Halo Infinite è apparentemente slittato ad agosto 2022.

La campagna cooperativa doveva essere lanciata il mese prossimo dopo il rinvio dal lancio iniziale. Tuttavia, il mese scorso lo sviluppatore 343 Industries ha riconosciuto che aveva bisogno di "più tempo" per lavorare sulla campagna co-op e su Forge.

Ora, in un'immagine sull'ultimo aggiornamento di notizie dell'azienda, 343i ha rivelato che l'"obiettivo" per la campagna co-op è il mese di agosto. L'open beta di Forge, invece, è prevista per settembre, ma lo split screen si farà attendere fino alla terza stagione di novembre.

"Sappiamo che dobbiamo fornire più contenuti e più funzionalità più rapidamente", ha ammesso Joseph Staten nell'ultimo aggiornamento su Halo Waypoint. "Stiamo cercando modi per accelerare lo sviluppo".

"Mentre continuiamo a migliorare, vi preghiamo di comprendere che tutti noi di 343 siamo pienamente impegnati a rendere Halo Infinite la migliore esperienza di Halo di sempre", ha aggiunto Staten.

Un paio di settimane fa, il community director Brian Jarrard ha affermato che lo studio ha capito che alcuni fan sono "semplicemente spazientiti" e che il team "certamente non è felice di non essere in grado di incontrare le aspettative dei giocatori”. Tuttavia, molti dei problemi dovrebbero essere affrontati come parte della nuova stagione, ha aggiunto.

Fonte: Eurogamer.net.