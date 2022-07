Halo Infinite in un leak che mostra il gameplay e le nuove ambiziose feature della modalità Forge

Il gameplay della modalità Forge di Halo Infinite è trapelato online. Quando Infinite è stato lanciato, è stato accolto da recensioni positive, ma molti sono rimasti delusi nell'apprendere che sia la campagna cooperativa del gioco che la modalità Forge sarebbero arrivate più avanti.

Queste modalità sono state un punto fermo del franchise per molti anni, quindi non includerle al lancio è stato un duro colpo per i fan. 343 Industries ha continuato a insistere sul lancio di entrambe le modalità, ma proprio di recente ha annunciato un flight di prova per la campagna cooperativa di Halo Infinite, oltre ai primi dettagli sulla modalità. L'uscita della modalità cooperativa è prevista per agosto, ma si sa ancora poco di Forge.

Una nuova serie di fughe di notizie sul gameplay mostra alcune delle caratteristiche di Forge e rende l'idea del perché lo studio ci stia mettendo così tanto a svilupparla. Sembra che 343 stia preparando una modalità Forge incredibilmente dettagliata che consentirà di creare partite personalizzate incredibilmente creative e profonde, cosa che ha tenuto in vita i giochi di Halo anche dopo la fine del loro ciclo di vita. La nuova modalità Forge includerà, a quanto pare, torrette automatiche, la possibilità di creare armi personalizzate e di modificare le dimensioni degli oggetti in modo incredibilmente significativo, il che dovrebbe consentire alcune nuove opportunità di gioco.

Halo Infinite Forge leaked gameplay reveals auto turrets! These are early, unfinished models from files found within Forge. These would be game changers for custom games. Credit to YouTuber Alpha Archive. #HaloInfinite #Xbox pic.twitter.com/XjSzUGN9A5 — Rebs Gaming (@Mr_Rebs_) June 20, 2022

Leaked Halo Infinite forge gameplay explains the weapon combining feature that allows you to create new weapon abilities! #Halo #HaloInfinite #Xbox

Credit to YouTuber: Bradguy123 pic.twitter.com/GkaW2LqjA1 — Rebs Gaming (@Mr_Rebs_) June 18, 2022

Halo Infinite leaked forge gameplay reveals object scaling, which enables you to increase or decrease an objects size. This will allow for some fun and wild custom games and maps. Gameplay by YouTuber: Unseen Halo. #Halo #HaloInfinite #Xbox pic.twitter.com/pLJLdhomsn — Rebs Gaming (@Mr_Rebs_) July 1, 2022

Al momento, 343 Industries non ha rivelato una finestra di lancio per Forge, ma probabilmente sarà la prossima grande novità dopo il lancio della modalità cooperativa. Sembra anche che Halo Infinite riceverà una modalità battle royale nel prossimo futuro. Non è chiaro se Forge permetterà ai giocatori di modificare le proprie mappe.

Fonte: Comicbook.