Halo Infinite, i leak della modalità co-op svelano nuovi dettagli sulla Forgia

Il tanto atteso test della modalità cooperativa per Halo Infinite è stato finalmente lanciato venerdì scorso dopo diverso tempo e ai fan ha consentito di dare uno sguardo alle varie funzionalità grazie ai dataminer che hanno scavato all'interno dei file di gioco.

I dataminer ha scoperto infatti mappe e armi imminenti, nonché dettagli sulla modalità Forgia di Halo Infinite, nonché un particolare oggetto. I dataminer hanno quindi scoperto l'arrivo di un'arma, la DMR potente e preferita dai giocatori.

Sono emersi anche filmati di gioco del sistema nav mesh della modalità Forgia. Questa modalità dice ai bot Spartan come comportarsi e navigare correttamente attraverso parti della mappa personalizzata dal giocatore. Ci sono altre chicche interessanti suui contenuti di prossima uscita che potete visionare di seguito.

Halo Infinite DMR with the scope! pic.twitter.com/IAQyqXJdnw — Rebs Gaming (@Mr_Rebs_) July 17, 2022

Nav Mesh allow your maps to better support spartan bots on your forge maps. #HaloInfinite #HaloInfiniteMP #Halo pic.twitter.com/mZmV0iBng7 — DeltaIndex | Halo Infinite Leaks & News (@DeltaIndex_) July 16, 2022

I told you there would be turrets in Forge! Here’s gameplay of a fully functioning banished turret!

Source: https://t.co/yixeZlEACh pic.twitter.com/7mh4JPnd9s — Rebs Gaming (@Mr_Rebs_) July 17, 2022

A new object called the quantum translocator has been discovered in Halo Infinite. pic.twitter.com/HguoxZrvLC — Rebs Gaming (@Mr_Rebs_) July 16, 2022

La modalità cooperativa sarà disponibile ad agosto, con gli iscritti al programma Insider che possono già testarla in anteprima.

Fonte: Eurogamer