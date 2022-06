Halo Infinite vede il ritorno delle armature a prezzi folli, proprio come all'inizio

Vi ricordate le polemiche scaturite di prezzi delle armature di Halo Infite? Una situazione simil Gran Turismo 7 visti i risultati, con 343 Industries (e Polyphony Digital) costretto ad abbassare il costo delle microtransazioni per questi acquisti. Ma spente le polemiche, si ritorna alle vecchie abitudini.

In questa situazione c'è anche una strana coincidenza, vista la dipartita di Jerry Hook (capo designer del gioco) avvenuta qualche fa e d'accordo con i prezzi più bassi degli asset multiplayer. I rincari però sembrano procedere a poco a poco nel corso del tempo, arrivando appunto ai livelli pre-polemiche, in cui una singola armatura costava più di venti dollari.

Non c'è bisogno di dirlo ma i fan sono nuovamente preoccupati, come sancito anche dall'utente che ha rilevanto questi progressivi aumenti:

343i is literally increasing the prices on armor bundles back to $20 as each week goes by



We went from 1200 credits to 1700 credits within 2 months, and this all comes shortly after Jerry left 343 a couple of weeks ago 😢



What the heck, @Halo??? #Haloinfinite #Halo pic.twitter.com/zzJvEOo3lH