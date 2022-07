Hard West 2 ha una data di uscita e un nuovo trailer che unisce strategia, cowboy e soprannaturale

Hard West 2 sta per arrivare. L'ottimo strategico ambientato in uno strano vecchio west con elementi soprannaturali arriverà tra qualche giorno, come illustrato dal publisher Good Shepherd Entertainment con un nuovo trailer.

"L’ultimo trailer presenta alcune delle minacce umane e sovrannaturali che i giocatori dovranno affrontare, come Shadow Blackheart e le sue maledizioni, o Demon Hellspawn e il suo vomito tossico che può riversarsi sull’intero gruppo."

"Nel gioco i racconti popolari del vecchio West incontrano l’occulto in una storia incentrata sui personaggi, interpretati dalle voci di Kevin Conroy (Batman: The Animated Series), Darien Sills-Evans (Days Gone) e Adam Gifford (The Colony), accompagnati dalla colonna sonora di Jason Graves (Dead Space), compositore vincitore dei BAFTA Awards. La sceneggiatura, inoltre, è stata co-scritta dal vincitore degli Origins Awards e autore di bestseller del New York Times Matt Forbeck (Deadlands)."

Hard West 2 arriverà il 4 agosto solo su PC, tramite Steam e GOG.