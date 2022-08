Haunted Chocolatier ed un 'dolce' boss nel nuovo screenshot pubblicato da Eric Barone

Il creatore di Stardew Valley Eric 'ConcernedApe' Barone ha già condiviso un nuovo screenshot del suo prossimo progetto Haunted Chocolatier all'inizio di questo mese, e ora ne ha pubblicato un altro per la gioia dei fan che aspettano notizie su questo gioco.

È forse il più dolce di sempre poich l'immagine rivela uno dei boss nemici nel gioco. Il nemico è semplicemente chiamato "Bee Boss" per ora e, come potete vedere in calce a questo articolo, si tratta di un'ape gigante.

All'inizio di questo mese, Barone ha rassicurato i fan che il progetto era ancora ben avviato, menzionando all'epoca come i progressi stessero andando "abbastanza bene". Nei suoi ultimi commenti, ha in qualche modo condiviso un piccolo aggiornamento, affermando come non sia in grado di dire esattamente quanto sia avanzato nello sviluppo, dato che realizza il gioco man mano che va avanti con il lavoro.

no idea what % it's at, and no there's no detailed plan. I have a vision in my head, a few random text files with loose ideas, and then I've just been making a game as I go — ConcernedApe (@ConcernedApe) August 22, 2022

Haunted Chocolatier è stato rivelato per la prima volta lo scorso ottobre ed è attualmente confermato per PC. Barone ha affermato di avere "ogni intenzione" di portarlo anche su altre piattaforme principali, ma al momento non esiste una data di uscita.

