Hell Is Us, la nuova IP in Unreal Engine 5 dell'art director di Deus Ex sarà 'più old school' di Elden Ring

Annunciato ad aprile, Hell is Us è il nuovo titolo di Nacon ed è realizzato in Unreal Engine 5. Il trailer reveal non ci mostra il gameplay, ma solo il concept del gioco, quindi non sappiamo ancora molto di come sarà.

Ora, in una recente intervista, il direttore creativo Jonathan Jacques-Belletête ha affermato che Hell is Us avrà un'esplorazione "old school", ancor più di Elden Ring. Dopo l'annuncio del gioco, il director, che era anche responsabile di alcuni giochi del franchise di Deus EX, ha affermato che Hell is Us mira a "riportare la vera esplorazione e avventura" senza registro delle missioni o frecce che indicano la strada.

Per rafforzare questa idea, ora ha aggiunto che il gioco sarà "una specie di titolo old school. Sto parlando di qualcosa di anche più di Elden Ring, perché Elden Ring ha una mappa, puoi comunque mettere segnalini e cose del genere. Non c'è niente di tutto questo in Hell is Us", ha detto il direttore creativo.

Vuole che il gioco sia lo stesso nella vita reale, specialmente "prima dei cellulari e del GPS" dove si doveva ascoltare le conversazioni e prestare attenzione a ciò che ci circondava. Per quanto riguarda l'ambientazione, il director afferma: "Sarà semi opne world, un po' come Metro Exodus, dove ci sono queste zone che possono essere davvero aperte, giusto? Con dimensioni variabili, alcune possono essere davvero piccole e altre molto più grandi. Non è mai stata nostra intenzione creare un mondo aperto", dice il director.

Hell is Us è previsto per il prossimo anno. Nacon terrà il suo evento digitale il 7 luglio e potrebbe essere presentato qualcosa di più dettagliato sul gioco.

Fonte: Rock Paper Shotgun