HELL is US è una nuova IP realizzata con Unreal Engine 5 dall'ex art director di Deus Ex

Nacon e Rogue Factor (Necromunda: Underhive Wars, Mordheim: City of the Damned) hanno annunciato una nuova IP sviluppata con Unreal Engine 5 e intitolata HELL is US. Il gioco di azione e avventura uscirà nel 2023 per Xbox Series X/S, PS5 e PC e si svolgerà in una nazione tormentata dalla guerra civile.

Come osserva Game Informer, un misterioso evento chiamato "The Calamity" ha creato dei mostri che il protagonista dovrà combattere usando "armi ed equipaggiamenti speciali". Il direttore creativo del progetto è Jonathan Jacques-Belletete, che in precedenza ha lavorato presso Eidos Montreal come art director in Deus Ex: Human Revolution e Deus Ex: Mankind Divided ed è stato concept art per Marvel’s Guardians of the Galaxy.

Jacques-Belletete ha dichiarato in un comunicato stampa: “il nostro obiettivo con HELL is US è riportare la vera avventura ed esplorazione. Non c'è bisogno di un registro dettagliato delle missioni o di un waypoint preciso sulla mappa: vogliamo che i giocatori provino il brivido dell'avventura, guidati dai loro sentimenti e istinti". Questo sembra indicare livelli aperti e libertà di esplorare a proprio piacimento.

Il CEO di Nacon, Alain Falc, ha aggiunto: “siamo lieti di poter finalmente annunciare questo gioco. Come publisher, vogliamo sempre offrire giochi con idee originali che attirino il maggior numero di persone possibile. Il primo gioco di Rogue Factor da quando l'abbiamo acquisito è anche uno dei nostri progetti più ambiziosi e non vediamo l'ora di svelarne di più nei prossimi mesi".

Fonte: Gamingbolt.