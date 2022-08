Horizon Zero Dawn, la serie TV coinvolge il creatore di The Umbrella Academy

Stiamo ricevendo notizie ogni giorno sugli adattamenti delle licenze di Sony e tutto ciò non passa dalla Gamescom. Sappiamo da tempo che dietro le quinte di Netflix viene preparata una serie di Horizon Zero Dawn, con un nome che potrebbe essere Horizon 2074. Ora è ancora un po' più ufficiale con l'annuncio del suo showrunner e produttore, che è una personalità ben nota.

Deadline afferma che Steve Blackman è stato scelto per occuparsi di questa serie, che sarà quindi trasmessa prossimamente su Netflix. Blackman è noto per essere stato produttore esecutivo e showrunner della serie The Umbrella Academy, piuttosto apprezzata dagli abbonati alla piattaforma. Anche questa serie sta volgendo al termine, poiché ha appena annunciato la produzione della sua quarta e ultima stagione.

“Horizon Zero Dawn è un gioco eccezionalmente ben realizzato con personaggi meravigliosi che non si vedono spesso nel mondo dei giochi. Guerrilla Games ha creato un mondo incredibilmente lussureggiante, brulicante di uomini e macchine, con traiettorie che li portano al disastro. La loro salvezza arriva sotto forma di una giovane guerriera di nome Aloy, che non ha idea di essere la chiave per salvare il mondo. Sì, Aloy sarà un personaggio principale nella nostra storia. La mia collega di sceneggiatrice, Michelle Lovretta, ed io siamo entusiasti di poter espandere questo straordinario franchise in una serie per tutti i tipi di spettatori" ha dichiarato Blackman.

Per adesso non ci sono altri dettagli sulla serie TV di Horizon Zero Dawn, pertanto dovremo aspettare informazioni ufficiali che arriveranno in futuro.

Fonte: Deadline