Horizon 2074 nei primi dettagli sulla serie TV targata Netflix nel mondo di Horizon Zero Dawn

Un mese fa Sony ha annunciato nuovi progetti per PlayStation Productions, la sua divisione dedicata alla produzione di adattamenti cinematografici e televisivi delle licenze PlayStation. Oltre a Uncharted, The Last of Us, Twisted Metal, Ghost of Tsushima e God of War, ci saranno una serie Horizon su Netflix e un film su Gran Turismo. Jeff Grub ora ha rivelato alcuni dettagli sulla serie TV di Horizon che si chiamerà Horizon 2074.

Il giornalista e insider ha condiviso l'elenco del team tecnico che è stato pubblicato sul sito web del sindacato dei registi dell'Ontario, in Canada. Comprende 27 nomi, alcuni conosciuti da altre produzioni Sony, come il primo assistente alla regia Jack Boem (The Boys, Resident Evil: Welcome to Raccoon City) e l'art director Michele Brady (The Expanse, Saw 2).

Presumibilmente tratterà due linee temporali, una nel prossimo futuro quando l'umanità inizierà il suo collasso e un'altra in un futuro lontano, tra 1000 anni, quando avranno luogo Horizon Zero Dawn e Horizon Forbidden West. "L'idea è che non sarà un reboot, un remake o una rivisitazione della storia dei giochi. Funziona in parallelo e spiegherà altri elementi che accadono nei giochi", ha affermato Grubb.

Here is the crew for Horizon 2074. This confirms the name as well as filming in Toronto. As I reported previously, the show will likely be set in Toronto as per conditions of tax incentives. https://t.co/J20WWdtRN6 — Jeff Grubb, No. 3 games journalist (@JeffGrubb) June 27, 2022

Per adesso quindi questi sono tutti i dettagli trapelati in rete. Ora non resta che attendere annunci ufficiali sul cast di Horizon 2074.

Fonte: VGC