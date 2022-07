Immortals Fenyx Rising: ecco la prima immagine dello spin-off del gioco

Secondo quanto riportato dall’insider Jeff Grubb, Ubisoft Quebec starebbe sviluppando uno spinoff dell’open world Immortals Fenyx Rising con il nome in codice Oxygen.

Il gioco dovrebbe essere basato sulla cultura Polinesiana con una grossa rinfrescata alla parte estetica, per evitare che come il suo predecessore ricordi troppo The Legend of Zelda: Breath of the wild. Secondo l’insider il titolo sarebbe nelle prime fasi di sviluppo e dovrebbe arrivare nel 2025.

Escludendo queste news tuttavia, è comparsa sul web una prima immagine leak del titolo che mostra il protagonista maschile su una isola hawaiana mentre imbraccia una Taiaha kura (un lungo bastone da combattimento) nella sua mano destra e una mazzo nella sinistra.

Questo notizie sono molto promettenti per il franchise di Immortal, che finalmente sembra tracciare una strada diversa per i sequel dei giochi di Ubisoft, che fin’ora sono sempre stati fin troppo simili fra loro.

Immortals Fenyx Rising è stato accolto bene da critica e pubblico. Speriamo che questo “spin-off” o secondo capitolo della saga ne riesca a seguire e migliorare le orme.

