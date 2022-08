Xbox Game Pass sta per aggiungere Immortals Fenyx Rising? Compare una data di uscita

A quanto pare, Immortals Fenyx Rising di Ubisoft è destinato ad arrivare su Xbox Game Pass.

Di recente, sono emersi rumor sul possibile arrivo del gioco sul servizio di Microsoft e, ora, è lo store del colosso di Redmond a suggerire una data di uscita di Immortals Fenyx Rising su Game Pass.

Stando a quanto pubblicato nel tweet di Idle Sloth, sulle pagine dello store di Microsoft è stato rivelato che il titolo sbarcherà sul servizio in abbonamento il prossimo 30 agosto.

Ovviamente, senza annunci ufficiali, la notizia deve essere classificata come rumor, ma sembra proprio che il lancio di Immortals Fenyx Rising su Game Pass sia imminente.

(FYI) Immortal Fenyx Rising is coming to #XboxGamePass on Aug 30th 👀 pic.twitter.com/zo5tBiFNeN