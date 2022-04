Immortals Fenyx Rising 2? Un producer del gioco è al lavoro su un misterioso titolo dall'aprile del 2021

Immortals Fenyx Rising di Ubisoft è stato lanciato a novembre 2020 e, nonostante non sia stato un enorme successo, ha comunque raccolto una discreta quantità di elogi dalla critica.

Tom Henderson ha riferito su Xfire che un sequel avrebbe ricevuto il via libera da Ubisoft ed è attualmente in pre-produzione. Sebbene il publisher non abbia confermato ufficialmente il sequel, un profilo LinkedIn per il produttore di Ubisoft Quebec Andrée-Anne Boisvert potrebbe suggerire ulteriormente il suo sviluppo.

Come notato da Faizan Shaikh su Twitter, Boisvert sta lavorando a un titolo non annunciato dall'aprile 2021. I lavori precedenti includono ruoli come produttore associato e poi produttore per Immortals Fenyx Rising. Boisvert ha anche lavorato come produttore associato allo sviluppo di Assassin's Creed Odyssey e come produttore associato per i suoi contenuti post-lancio.

Producer of Immortal Fenyx Rising at #Ubisoft Quebec Working on Unannounced Title (Probably Sequel of Immortal FR Reported by @_Tom_Henderson_ )



Source: https://t.co/b8XJPjXudDhttps://t.co/eT2OcpPXnX pic.twitter.com/eZYfXLKS12 — Faizan Shaikh (@FaizShaikh7681) April 11, 2022

Anche se questa non è ancora una conferma assoluta, fornisce alcune prove che Ubisoft Quebec tornerà a sviluppare il sequel. Il direttore associato Julien Galloudec ha parlato l'anno scorso dell'espansione dell'universo di gioco con la speranza che "possa essere qualcosa di più grande e diventare un franchise". Se il sequel dovesse uscire nel 2023, un annuncio quest'anno avrebbe senso (anche se Ubisoft ha molti altri titoli da rivelare).

