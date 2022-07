Xbox Game Pass sta per aggiungere l'apprezzato Immortals Fenyx Rising di Ubisoft?

Un nuovo rumor su Xbox Game Pass potrebbe aver rivelato che la piattaforma di abbonamento sta per aggiungere un altro gioco di Ubisoft. Negli ultimi mesi, Ubisoft ha portato una serie di titoli su Game Pass. In particolare, sono stati aggiunti giochi come Assassin's Creed Origins, Rainbow Six Quarantine e Far Cry 5. Ora sembra che la società stia per aggiungere un altro titolo.

Secondo l'utente Twitter @ALumia_Italia, Immortals Fenyx Rising di Ubisoft dovrebbe arrivare su Xbox Game Pass nel prossimo futuro. Sebbene i dettagli di questo lancio siano ancora poco chiari, l'insider (che in passato ha condiviso alcuni scoop in relazione a Ubisoft) ha indicato che il gioco arriverà sia sulla versione console che su quella PC di Game Pass. Per ora non si sa ancora quando Immortals Fenyx Rising potrebbe essere lanciato sul servizio Xbox.

Per chi non lo sapesse, Immortals Fenyx Rising è un nuovo franchise che Ubisoft ha iniziato nel 2020 ed è un gioco d'azione open world. Il titolo ha preso in prestito una serie di meccaniche e idee da The Legend of Zelda: Breath of the Wild, il che lo ha reso essenzialmente la risposta di Ubisoft al successo di Nintendo. Immortals Fenyx Rising non è mai stato un grande successo per Ubisoft né dal punto di vista della critica né da quello commerciale, ma coloro che lo hanno giocato hanno avuto in gran parte opinioni positive.

PCImmortalsFenyxRising = Game Pass? — Aggiornamenti Lumia (@ALumia_Italia) July 27, 2022

Per il momento si tratta solo di voci di corridoio, quindi la notizia deve essere presa con la dovuta cautela in attesa di annunci ufficiali.

Fonte: Comicbook.