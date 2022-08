Xbox Game Pass, annunciati i giochi in arrivo per la seconda metà di agosto

Microsoft ha confermato la prossima ondata di titoli in arrivo su Xbox Game Pass per console, PC e Xbox Cloud Gaming. Ce n'è per tutti i gusti, come sempre, pertanto diamo uno sguardo.

Il simulatore di gestinone del bar e narrativo Coffee Talk si aggiunge oggi al servizio su console, PC e cloud. Il 23 agosto, Midnight Fight Express arriva come titolo Game Pass al day one, seguito da Exapunks e Opus: Echo of Starsong – Full Bloom Edition il 25 agosto.

Quindi, alla fine del mese, il 30 agosto verranno aggiunti quattro giochi: Commandos 3 HD Remaster, Immortality, Immortals Fenyx Rising e Tinykin.

Come ogni mese anche diversi giochi lasceranno il catalogo e questa volta sono un po' di più rispetto al solito: eccovi l'elenco.

Elite Dangerous

Hades

Myst

NBA 2K22

Signs of the Sojourner

Spiritfarer

Twelve Minutes

Two Point Hospital

What Remains of Edith Finch

World War Z

Fonte: Gematsu