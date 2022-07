inFamous Second Son regala a tutti Cole's Legacy, il DLC è gratis

Otto anni fa, il franchise di azione e avventura di Sucker Punch ha debuttato su PlayStation 4 con inFamous: Second Son, il sequel dell'acclamato inFamous 2. In quest'opera, il giocatore non incarna più Cole MacGrath, il protagonista di inFamous e del suo sequel, ma Delsin Rowe, un giovane delinquente che, dopo un incontro con un bioterrorista, scopre un talento particolare: quello di copiare e assimilare i poteri di gli altri.

Durante la storia, che come promemoria si svolge 7 anni dopo gli eventi di inFAMOUS 2, Delsin incontra diverse persone da cui può modellare i poteri, tra cui Abigail Fetch, una giovane donna con la capacità di controllare le luci al neon e che è stata oggetto del DLC First Light. Ma questo non è l'unico DLC per Second Son, dal momento che i giocatori che hanno acquistato l'edizione speciale di inFamous: Second Son avevano diritto a un DLC esclusivo, Cole's Legacy.

Questo contenuto fa da collegamento tra inFamous 2 e Second Son, rivelando le conseguenze dell'attivazione dell'IMS, e la nascita del Department of Unity Protection (DUP) che terrorizza i sopravvissuti. Se vi siete persi questo DLC, sarete felici di sapere che è disponibile gratuitamente sul PlayStation Store in questo momento e che anche Sucker Punch ha in programma di rilasciare contenuti aggiuntivi per First Light nei prossimi giorni.

Che voi abbiate una PlayStation 4 o una PlayStation 5, la procedura rimane la stessa. Ovviamente dovrete possedere il gioco e gli abbonati PlayStation Plus hanno un vantaggio in tal senso poiché il gioco è disponibile per i livelli PlayStation Plus Extra e PlayStation Plus Premium come parte del catalogo PlayStation Plus.

Fonte: GamingBolt