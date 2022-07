Inscryption per PS5 e PS4 ha una data di uscita

È stato confermato che Inscryption uscirà per PS5 e PS4 il 30 agosto 2022.

Una pagina di pre-ordine per la versione PS5 è già attiva su PS Store, che conferma un prezzo di lancio di 14,39€/17,99€ grazie a uno sconto del 10% per i membri di PS Plus.

Il publisher Devolver Digital ha confermato che questa è effettivamente la data di uscita del titolo che, per chi non lo sapesse, è un peculiare gioco di carte horror sviluppato dal creatore di Pony Island e The Hex.

"Inscryption è un'odissea nera e tenebrosa basata sulle carte che fonde il deckbuilding roguelike, i puzzle in stile escape-room e l'horror psicologico in un mix di sangue. Ancora più oscuri sono i segreti inscritti nelle carte...", si legge nell'inserzione di PS Store.

Sebbene il gioco inizi come un deck builder, sembra che le carte che si hanno in mano siano solo una piccola parte del vero significato di Inscryption.

Fonte: Pushsquare.