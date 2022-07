Inscryption: lo splendido gioco di carte horror potrebbe arrivare presto su console

Uno dei migliori e più innovativi giochi horror del 2021 sta per arrivare su console dopo essere stato lanciato esclusivamente su PC.

Secondo una nuova classificazione dell'Australian Classification Board, Inscryption sta per arrivare su PS4. L'elenco riporta solo la versione PS4, ma sembra improbabile che il gioco arrivi su un'unica console last gen, è probabile infatti che siano in arrivo più porting per console.

Senza annunci ufficiali, è bene prendere tutto questo con le molle. I giochi precedenti dello sviluppatore canadese Daniel Mullins (Pony Island, The Hex) sono arrivati solo su PC, ma Inscryption è pubblicato da Devolver Digital e non da Mullins stesso. Un publisher come Devolver potrebbe senza dubbio pagare per alcuni porting console.

Per chi non lo sapesse, Inscryption è un gioco di carte horror in parte roguelike, in parte deck-building, in parte puzzle adventure in stile escape-room.

Inscryption è attualmente disponibile su PC.

Fonte: Wccftech.