Isonzo, lo sparatutto sulla Prima Guerra Mondiale ha una data di uscita

L'editore M2H e lo sviluppatore Blackmill Games hanno annunciato che Isonzo, lo sparatutto in prima persona, verrà lanciato il 13 settembre per PS4, PS5 , Xbox One, Xbox Series X|S e PC.

Il titolo è frutto degli sviluppatori di Verdun e Tannenberg, entrambi giochi molto apprezzati sempre sul tema della Prima Guerra Mondiale. Ora, la nuova esperienza porterà i giocatori in una linea del fronte interessante ma non così conosciuta: la guerra di trincea nelle Alpi, dove l'Italia e l'Impero Austro-Ungarico hanno combattuto molte volte.

Isonzo presenterà anche un nuovo sistema di classi, battaglie uniche sulle montagne e nelle città distrutte, artiglieria con equipaggiamento, personaggi personalizzabili e molte altre novità. Per non parlare delle oltre 30 armi della prima guerra mondiale e della capacità di usare attacchi con gas velenoso. Qui di seguito potete dare uno sguardo al trailer del gioco.

"La prima guerra mondiale è arrivata sulle montagne del fronte italiano. Isonzo è ispirato alla lotta durata due anni per il controllo della valle del fiume Isonzo e delle Alpi durante la prima guerra mondiale. La nuova modalità di gioco Offensive vi mette al centro delle principali offensive storiche sul fronte italiano: guidate la carica attraverso splendidi paesaggi italiani o preparate la difesa su campi di battaglia dinamici", si legge nella descrizione ufficiale.

Se siete amanti della storia, allora Isonzo farà proprio al caso vostro.

Fonte: Gematsu