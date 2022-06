Kingdom Come: Deliverance ha venduto più di 5 milioni di copie

Kingdom Come: Deliverance, l'action RPG di Warhorse Studios, ha piazzato più di 5 milioni di copie e lo studio ha deciso di festeggiare il traguardo raggiunto con un tweet.

Il team ha ringraziato i fan per il supporto scrivendo: "oggi festeggiamo il traguardo di oltre 5 milioni di copie di Kingdom Come Deliverance vendute su tutte le piattaforme. Grazie per la vostra fedeltà!"

Inoltre, i fan avranno l'occasione di vincere uno dei cinque diorama di Henry messi in palio dallo studio raccontando la propria storia preferita di Kingdom Come Deliverance su Facebook, Steam e Twitter.

Today we celebrate the milestone of more than 5 million copies of #KingdomComeDeliverance sold across all platforms. Thank you for your loyalty!

Win 1 of 5 Henry Diorama Figurines by telling your favorite KCD story on our Facebook, Steam or in a Tweet below.

Deadline 7/7/2022 pic.twitter.com/A2fh7nNYNh