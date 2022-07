Marvel's Spider-Man Remastered ha un nuovissimo trailer per la versione PC con diverse caratteristiche tecniche

Il 12 agosto approderà su PC un'altra esclusiva Sony, quel Marvel's Spider-Man apprezzatissimo ancora oggi e che sta per tornare in versione rimasterizzata proprio per questo debutto. Per l'occasione è stato lanciato un nuovo trailer, incentrato sulle novità tecniche, tra supporto all'ultrawide, ray-tracing e framerate sbloccato.

La versione PC è stata trattata da Nixxes, ormai veterani di questi porting e con risultati sempre di livello. Questi, i dettagli in breve, direttamente dal PlayStation Blog:

Il gioco supporta i riflessi in ray tracing sugli hardware in grado di gestirli. Sono presenti diversi livelli di qualità dei riflessi, inclusa una nuova modalità ad alte prestazioni che eleva al massimo la quantità di dettagli che potrete ammirare mentre vi dondolate e combattete il crimine nella New York della Marvel.

La tecnologia NVIDIA DLSS (Deep Learning Super Sampling) incrementa le prestazioni grafiche utilizzando i processori IA Tensor Core presenti solo nelle GPU RTX, migliorando il frame rate senza compromessi in termini di qualità dell’immagine.

La tecnologia NVIDIA DLAA (Deep Learning Anti-Aliasing) è una modalità anti-aliasing basata su IA che permette ai giocatori dotati di GeForce RTX di dedicare parte della potenza della GPU al miglioramento della qualità dell’immagine.

Oltre alle diverse risoluzioni standard, il gioco consente di scegliere tra varie proporzioni dello schermo, tra cui i 21:9 ultrawide, i 32:9 panoramici e le configurazioni multischermo NVIDIA Surround. Se avete tre monitor, questo è il gioco perfetto per sfruttarli al meglio!

Molti altri sistemi di renderizzazione sono ora liberamente personalizzabili, con nuove opzioni di regolazione dei livelli di qualità e degli algoritmi. Alcuni esempi sono l’occlusione ambientale, i filtri delle texture, il livello di dettaglio, le ombre e molto altro. Il gioco supporta le modalità di renderizzazione in finestra, a schermo intero e a schermo intero esclusivo.

Sono stati rilasciati anche i requisiti ufficiali:

Fonte: PlayStationBlog