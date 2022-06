Marvel's Spider-Man per PC tra riflessi in ray-tracing e supporto mouse e tastiera confermato

Sony ha annunciato durante la presentazione dello State of Play di giugno 2022 che Marvel's Spider-Man Remastered di Insomniac Games arriverà su PC il 12 agosto 2022. Questo titolo ha debuttato su PS5 come titolo di lancio.

Come i giochi precedenti, questo titolo arriverà su Steam ed Epic Games Store. Non solo, ma in un post successivo pubblicato sul blog, Insomniac Games ha confermato anche che Marvel's Spider-Man: Miles Morales arriverà su PC in autunno, per la gioia di tutti i fan.

L'edizione rimasterizzata del gioco contiene tutti i DLC e su PS5 e arriverà con alcune caratteristiche grafiche impressionanti, incluso il ray-tracing. Attraverso il post sul blog ufficiale PlayStation, Ryan Schneider, responsabile della strategia di franchising e delle relazioni dello studio di Insomniac Games ha anche confermato che il gioco avrà il supporto a tastiera e mouse.

Per adesso queste sono le informazioni che Insomniac Games ha pubblicato, ma maggiori dettagli arriveranno in seguito.

Fonte: PlayStation Blog