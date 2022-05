Max Payne 3 festeggia dieci anni con una nuova versione della mitica soundtrack!

Max Payne 3 compie dieci anni, un titolo che non ha saputo scaldare i cuori come quelli prodotti da Remedy ma che ha sicuramente attirato i fan della musica, contando su una soundtrack iconica ancora oggi. Arrivato originariamente su PlayStation 3 e Xbox 360 (oltre che su PC), Max Payne 3 è ora disponibile anche su Xbox Series X|S e Xbox One tramite la retrocompatibilità.

Tornando alla soundtrack, proprio per celebrare il decimo anniversario ne è stata creata una versione speciale, la Anniversary Edition, che arriverà sia in versione digitale ma soprattutto, in vinile con numero limitato.

"I brani della colonna sonora realizzati dagli HEALTH sono il perfetto accompagnamento in stile dark e industrial dello stato mentale confuso e precario di Max e dell’atmosfera cupa che lo circonda. In questo album hanno raggiunto nuovi traguardi con il loro sound noise inconfondibile e malinconico, e 'TEARS' è diventata un must nei loro coinvolgenti concerti."