Mordhau porterà il suo brutale medioevo anche su Xbox e PlayStation

Mordhau è arrivato su PC alcuni anni fa e da allora si è fatto strada nei cuori di molti giocatori come titolo di combattimento hack-and-slash medievale multiplayer online. Ora il gioco arriverà anche su Xbox e PlayStation, e l'annuncio è corredato da un trailer.

Mordhau è stato in parte finanziato da una campagna Kickstarter nel 2017, che ha raccolto quasi $ 300.000 ed in seguito è stato lanciato su PC il 29 aprile 2019. È diventato un successo con i giocatori che si sono goduti le abilità necessarie per diventare competitivi e il combattimento corpo a corpo, che utilizza tecniche storiche come finte, contrattacco e diversi tipi di armi. Il gioco è abbastanza fedele al suo periodo medievale e prevede la presenza anche di macchine d'assedio, giostre e duelli.

Ci sono varie modalità di gioco nel titolo per PC, tra cui Frontline che supporta fino a 48 giocatori divisi in due squadre e che combattono per i punti duellando tra loro; Invasion, che vede due squadre di 48 giocatori attaccare obiettivi chiave o difenderli.

Il gioco ha anche una modalità Battle Royale con 64 giocatori che competono in un tutti contro tutti. Questi hanno aiutato Mordhau a diventare un successo poiché ha venduto oltre 500.000 copie in un mese e ha raggiunto la vetta delle classifiche di vendita di Steam.

