Ms. Pac-Man diventa inaspettatamente Pac-Mom e Bandai Namco lascia di stucco i fan

Vi ricordate di Ms. Pac-Man? Per qualche ragione, la moglie di Pac-Man è diventata Pac-Mom all’interno del Pac-Land incluso negli Arcade Archives di Bandai Namco: Ms. Pac-Man non indossa più gli iconici stivali rossi, bensì adesso, in quanto Pac-Mom, tacchi, guanti e un cappello rosa. E anche Baby-Pac ha subito cambiamenti analoghi!

Il motivo del cambio di nome (e di vestiario) probabilmente risiede in una causa tra Bandai Namco e AtGames, società che produce mini-console e cabinati, risalente al 2019 riguardante dei diritti. AtGames avrebbe interferito con le sue negoziazioni con i creatori originali di Ms. Pac-Man per poter avere le rolyalties.

AtGames avrebbe tra l’altro creato un cabinato dedicato a Ms. Pac-Man, ma senza il permesso il Bandai Namco, ottenendo difatti i diritti dai creatori originali del personaggio. Questo significa che se Bandai Namco vuole rilasciare qualcosa riguardo il personaggio, dovrà pagare parte dei diritti alla stessa società che stava tentando di denunciare.

so apparently I found out that the Arcade Archives release of Pac-Land that comes out tomorrow was modified to replace Ms. Pac-Man (as well as Baby Pac) to have the new Pac-Mom character from Pac-Man Museum +.



