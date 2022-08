Netflix con le pubblicità potrebbe costare tra i 7 e i 9 dollari al mese

Secondo un report di Bloomberg, il prossimo livello di Netflix con supporto pubblicitario potrebbe costare tra i 7 e i 9 dollari al mese. A seconda del piano che si paga attualmente, potrebbe trattarsi di un risparmio significativo; la società offre attualmente piani a 9,99, 15,49 e 19,99 dollari al mese.

Dopo che l'azienda ha riferito di aver perso abbonati per la prima volta in oltre un decennio, il co-CEO Reed Hastings ha indicato ad aprile che l'azienda è pronta a prendere in considerazione un'offerta più economica supportata dalla pubblicità, nonostante per anni abbia rifiutato l'idea degli annunci. Il co-CEO Ted Sarandos ha confermato che il livello pubblicitario era in lavorazione a giugno e a luglio Netflix ha annunciato Microsoft come partner tecnologico per la distribuzione degli annunci.

Forse non è una sorpresa che il livello ad-supported avrà alcuni declassamenti rispetto al piano "no ads"; i dirigenti hanno detto che alcuni contenuti saranno assenti dal livello al momento del lancio, mentre il codice individuato nella sua app mobile indica che Netflix potrebbe non permettere agli utenti del livello ad-supported di scaricare gli show per la visione offline.

Il report di Bloomberg di venerdì scorso fa luce su alcuni ulteriori dettagli del tier pubblicitario. L'azienda punta a vendere circa quattro minuti di pubblicità all'ora e vuole mostrare gli annunci prima e nel mezzo dei contenuti. All'inizio della scorsa settimana, Bloomberg ha riferito che Netflix non intende includere annunci pubblicitari nei suoi contenuti per bambini o nei film originali. Secondo Bloomberg, Netflix intende lanciare il piano ad-supported in "mezza dozzina di mercati" nell'ultimo trimestre di quest'anno. L'azienda prevede di lanciare il piano in maniera più ampia all'inizio del 2023.

In un'e-mail a The Verge, la portavoce di Netflix Kumiko Hidaka ha dichiarato che il report di Bloomberg è "solo speculazione a questo punto". Ha aggiunto che l'azienda è "ancora agli inizi della decisione su come lanciare un livello a basso prezzo e con supporto pubblicitario e che non è stata presa alcuna decisione".

Il nuovo piano pubblicitario arriva in un momento turbolento. Dopo lo scioccante calo di abbonati di aprile, Netflix ha registrato un altro calo di abbonati tre mesi dopo. A gennaio, inoltre, Netflix ha aumentato i prezzi di tutti i suoi piani negli Stati Uniti - il terzo aumento dei prezzi negli ultimi anni. L'azienda deve inoltre affrontare la concorrenza di altri servizi di streaming come Disney Plus, il cui piano ad-supported sarà lanciato a dicembre, e HBO Max, che ha lanciato un piano ad-supported da 10 dollari nel giugno 2021, senza download o streaming in 4K.

Fonte: The Verge.