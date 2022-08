Nightingale, rinvio dell'accesso anticipato mentre il team passa a Unreal Engine 5

L'accesso anticipato di Nightingale è recentemente stato rinviato nel 2023, poiché il team ha deciso di aggiornare il gioco con il motore grafico Unreal Engine 5.

Il gioco survival PvE open-world è il nuovo titolo del nuovo studio dell'ex Bioware Aaryn Flynn, noto come Inflexion Games. Inizialmente previsto per il lancio in accesso anticipato entro quest'anno, il team ha annunciato il rinvio di Nightingale su Twitter, con il gioco che debutterà nella "prima metà del 2023".

"La scelta si basa su due considerazioni", ha spiegato lo sviluppatore. "La prima è un aggiornamento a Unreal Engine 5. Dopo aver esaminato il potenziale che UE5 ha da offrire, abbiamo deciso di aggiornare ora piuttosto che aspettare fino a dopo il rilascio".

An update on our Early Access release pic.twitter.com/LLFLCP3f6h — Nightingale (@PlayNightingale) August 11, 2022

Per favore, per vedere questo contenuto abilita targeting cookies. Modifica impostazioni cookie

"In secondo luogo, Inflexion Games si impegna a offrire la migliore esperienza possibile e a mantenere la promessa di ciò che l'universo dei regni di Nightingale ha da offrire ai giocatori. Per raggiungere questo obiettivo, il tempo aggiuntivo consentirà al team di apportare miglioramenti chiave, rafforzare i contenuti e perfezionare il gameplay".

Il team promette comunque aggiornamenti sul gioco nelle prossime settimane: "Fino ad allora vi ringraziamo per il vostro continuo supporto ed entusiasmo per ciò che stiamo facendo. Potrebbe volerci un po' più di tempo prima che i mistici portali Fae si aprano, ma apprezziamo che voi abbiate intrapreso questo viaggio con noi".

Fonte: Wccftech