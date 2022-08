Nightingale si mostra in nuovo videodiario per presentare design di ambientazioni e le creature che le popolano

Nightingale è uno dei titoli più interessanti in arrivo il prossimo anno, vista la commistione di diversi generi che andranno a intersecarsi per creare un prodotto ricco di cose da fare. Unire più generi è però abbastanza ambizioso e questo ha spinto Inflexion Games a rinviare il titolo appunto al 2023.

Ma Inflexion si è di nuovo fatta sentire, con un videodiario in grado di mostrare le scelte di design del team sulle nuove ambientazioni, creature e personaggi che popoleranno le diverse zone presenti nel titolo. La commistione di generi è visibile anche sul lato artistico, ispirato chiaramente all'epoca vittoriana ma che si espande verso il dark fantasy e steampunk.

Non manca nulla insomma, e il passaggio all'Unreal Engine 5 potrebbe migliorare a dismisura l'intera qualità visiva del titolo. Attenzione verrà data alla componente survival e crafting ma non mancheranno sezioni da sparatutto o in cui si farà l'uso della magia, senza dimenticare l'esplorazione e la componente narrativa, altri fulcri dell'esperienza.