Nightingale mostrato in nuovo gameplay trailer al Summer Game Fest

Il Summer Game Fest è stato occasione anche per vedere un nuovo trailer gameplay di Nightingale, di Inflexion Games è che si presenta come un unione di meccaniche survival, co-op e card game, senza dimenticare il crafting.

Il titolo sembra interessante, mostrandosi come un unione di diversi meccanismi che però rischiano di non essere sviluppati e implementati in tutte le loro parti. Questo pseudo 1800, ci potrà vedere coinvolti sia in solitaria che in co-op, tra diversi mondi collegati da portali. Questa la sinossi:

"Il crollo della rete di portali arcani ti impedirà di tornare indietro. Questa catastrofe ti costringerà a lottare per la tua sopravvivenza in un labirinto di regni fatati tanto incantevoli quanto pericolosi. Il tuo obiettivo? Affinare le tue abilità di esplorazione dei regni e di spostamento attraverso i portali transdimensionali. Solo così riuscirai a farti strada fino alla città magica di Nightingale, ultimo baluardo di umanità conosciuto."