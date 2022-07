Nintendo Wii, il volante della console installato all'interno di una Mazda Miata

Un utente TikTok ha modificato la propria auto in modo che utilizzi un attacco al volante Wii come volante effettivo dell'auto.

L'utente di TikTok Tyler Atkin, noto come Ttptng, ha pubblicato un video in cui mostrava mentre modificava un accessorio del volante Wii, sostituendolo in sostanza al volante della propria auto. In genere, l'acessorio viene usato per giocare a Mario Kart e a nessuno è mai venuto in mente di inserirlo in un'auto vera.

Subito dopo, Atkin è andato a fare un giro usando il volante, affermando di aver avuto "un'esperienza orrenda", il che non è una grande sorpresa considerando che il volante è stato progettato più per schivare banane che essere usato nella realtà.

Non pago di questo esperimento l'utente ha anche sostituito il cambio con il nunchuck Wii. Quello che è iniziato come un progetto un po' innocente e divertente ha portato il TikToker a fare un all-in all'interno di "Wiiata" (così chiama la sua macchina), sostituendo il tappetino con il tappetino da yoga Wii Fit.

Atkin pubblica regolarmente aggiornamenti sulla sua Wiiata, quindi se siete curiosi di sapere quali sono le sue prossime mosse potete fare un giro sul suo account.

