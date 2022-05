Mario Kart Wii non smette di stupire! Dopo 14 anni scoperta una nuova scorciatoia

Mario Kart Wii è stato lanciato 14 anni fa e nonostante le uscite più recenti con Mario Kart 8 per Wii U e Mario Kart 8 Deluxe approdato su Nintendo Switch, c'è ancora chi ci gioca e scopre cose nuove.

Il segreto trovato dopo così tanto tempo altro non è che una scorciatoia sul Circuito di Luigi del Trofeo Fungo. Tuttavia, a differenza di altre scorciatoie che possono essere prese solo in determinati momenti in modo da tagliare la pista, questa consente di tagliare una significativa porzione di pista ad ogni giro. Non è così semplice come sembra però.

Jellopuff, il giocatore che ha fatto questa scoperta mostra in un video come fare: in sostanza viene fatto un giro completo di pista stando vicino al muro e dopo aver superato il checkpoint il giocatore riesce a trovare un glitch nel muro che lo fa cascare. Tuttavia il gioco registra lo stesso un giro completo: al giocatore non resta che fare un piccolo pezzo in controsenso per poi ritagliare di nuovo il traguardo arrivando così al giro finale. Qui di seguito potete dare uno sguardo al video.

Fonte: The Gamer