PlayStation apre una divisione mobile, ma rassicura i fan: i giochi single-player rimangono importanti

Come vi abbiamo riportato nella giornata di ieri, PlayStation ha acquisito Savage Game Studios e ha creato la sua divisione mobile. Tuttavia Sony ha colto l'occasione anche per rassicurare i fan dei videogiochi single player.

Attraverso il blog ufficiale di PlayStation, il capo dello studio Hermen Hulst ha elencato i vari giochi per PS4 e PS5 di quest'anno: "Abbiamo avuto grandi uscite tra cui Horizon Forbidden West, Gran Turismo 7, MLB The Show 22 e, il 9 novembre, l'attesissimo God of War: Ragnarök", un elenco per dimostrare il suo impegno per quanto riguarda i giochi per console.

Allo stesso tempo, Hulst ha annunciato che Sony stava acquisendo Savage Game Studios, un team di giochi mobile con sede a Berlino e Helsinki, che appunto entrerà a far parte della nuova divisione PlayStation Studios Mobile, che "lavorerà indipendentemente dallo sviluppo della nostra console e si concentrerà su soluzioni innovative, su esperienze in movimento basate su IP PlayStation nuove ed esistenti".

Hulst poi si è rivolto ai fan dei giochi single player: "Come vi abbiamo assicurato in precedenza con i nostri piani per portare titoli selezionati su PC, i nostri sforzi oltre la console non diminuiscono in alcun modo il nostro impegno nei confronti della comunità PlayStation, né la nostra passione nel continuare a creare incredibili esperienze per giocatore singolo e basate sulla narrativa".

Attualmente Savage Game Studios sta lavorando a due giochi e uno è un FPS.

Fonte: Push Square