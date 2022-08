'PlayStation PC Launcher' scovato all'interno di Marvel's Spider-Man

Sulla base di alcuni file trovati nella recente versione per PC di Marvel's Spider-Man, sembra che Sony stia pianificando un launcher per PC PlayStation.

Nei file di Marvel's Spider-Man Remastered sono stati trovati riferimenti a un launcher per PC PlayStation. A questo punto, non c'è modo di collegare il vostro account PSN a titoli PlayStation proprietari. I file di Spider-Man fanno riferimento a cose come "PSNAccountLinked" e "PSNLinkingEntitlements".

Cosa questo significhi effettivamente in pratica non è particolarmente chiaro in questo momento, ma avrebbe sicuramente senso per Sony voler spingere i giocatori PC ad avere un account PSN. Finora tutti i suoi giochi sono stati lanciati su Steam ed Epic, il che è improbabile che cambi, ma un launcher dedicato non sarebbe del tutto sorprendente.

La scorsa settimana, prima del lancio di Spider-Man su PC il 12 agosto, il sito Web di PlayStation ha aggiunto una sezione di giochi per PC che mette in evidenza tutti i titoli PlayStation attualmente disponibili su PC, oltre a quelli in arrivo come Marvel's Spider-Man: Miles Morales e Uncharted: Raccolta L'eredità dei Ladri.

Fonte: VGC