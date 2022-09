PlayStation VR 2 sta per arrivare e intanto i giochi possono essere inseriti nella Lista dei desideri su PS Store

Come indicato questa settimana con l'annuncio a sorpresa di Firewall Ultra, i titoli per PlayStation VR 2 stanno iniziando a comparire su PlayStation Store.

Anche se tecnicamente non è ancora possibile effettuare il pre-ordine - l'headset non ha ancora una data di uscita e dovrebbe arrivare all'inizio del 2023 - è possibile aggiungere lo sparatutto tattico e lo spin-off Horizon Call of the Mountain di First Contact Entertainment alla propria wishlist.

La condivisione di informazioni su PSVR2 da parte di Sony è stata a dir poco strana, ma sappiamo che il dispositivo sarà giocabile per la prima volta al Tokyo Game Show di questo mese.

Questo significa che tra pochi giorni potremmo ricevere maggiori dettagli sul dispositivo, mentre ci avviciniamo alla fine dell'anno.

Di recente, abbiamo appreso che PlayStation VR2 dovrebbe rendere più facile il porting dei giochi, sia che si tratti di porting da PS5 che da altri sistemi VR.

Fonte: Pushsquare.