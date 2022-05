Prince of Persia: Le Sabbie Del Tempo Remake cambia studio di sviluppo e viene rinviato a data da destinarsi

Dopo numerosi rinvii, Prince of Persia: Le Sabbie del Tempo Remake ha un nuovo aggiornamento, ma non è molto buono. Secondo quanto riportato da Ubisoft, il gioco ha cambiato sviluppatore, lasciando le mani di Ubisoft Pune e Mumbai e spostandosi verso Ubisoft Montreal, lo studio che ha realizzato la trilogia originale su PlayStation 2.

Sfortunatamente, un altro aggiornamento di sviluppo è che il gioco verrà lanciato "quando sarà pronto" , indicando che oltre ai rinvii che abbiamo già avuto, il progetto sarà probabilmente nel limbo per molto tempo fino a quando non si farà vedere di nuovo.

Il comunicato ufficiale recita: "Questa decisione è un passo importante per il team, che continuerà a costruire sul lavoro svolto da Ubisoft Pune e Ubisoft Mumbai. Ora il nuovo studio si prenderà il tempo per ripensare all'ambito del gioco per fornire il migliore esperienza per il remake di uno dei titoli più classici di tutti i tempi quando sarà pronto".

An update on the development of Prince of Persia: The Sands of Time Remake pic.twitter.com/8xQpqyPSwQ — Prince of Persia (@princeofpersia) May 3, 2022

Per favore, per vedere questo contenuto abilita targeting cookies. Modifica impostazioni cookie

Annunciato nel 2020, Prince of Persia: Le Sabbie del Tempo Remake non ha soddisfatto i fan del gioco classico, poiché sembrava avere una grafica al di sotto della sua generazione e non portava i grandi cambiamenti che ci si aspetterebbe da un remake di quasi 20 anni. Dopo diverse critiche, Ubisoft ha posticipato il gioco, che da allora ha ricevuto altri tre rinvii.

Fonte: VG247