Redfall: i progressi della campagna saranno mantenuti solo dall'host

All'Xbox & Bethesda Showcase ha avuto un discreto spazio anche Redfall, il nuovo co-op (ma giocabile anche in singolo) di Arkane Studios, che ha fatto sicuramente una migliore impressione rispetto al primo reveal. Questo anche perché ne abbiamo potuto vederne il gameplay, ma ulteriori novità sono arrivate in seguito.

Una di queste riguarda la progressione durante le fasi co-op, come raccontate da Harvey Smith all'IGN Summer of Gaming 2022. In Redfall si manterrà tutto ciò che riguarda la progressione per il proprio personaggio, quindi l'esperienza acquisita e ovviamente eventuali armi o oggetti, ma niente sul fronte narrativo.

Proprio per evitare confusione tra le missioni offerte al giocatore, l'avanzamento della storia rimarrà solo per l'host della partita. Il rischio sarebbe stato un'incongruenza tra le missioni man mano che si effettuano partite con diversi host in punti diversi della storia, facendo saltare intere sezioni narrative per l'ospite. Redfall arriverà nei primi mesi del 2023, su Xbox e PC e nel Game Pass.