Redfall pone enfasi sul single player con classico DNA Arkane Studios per il director Harvey Smith

Finalmente sappiamo di più su Redfall che, dopo essersi mostrato in un lungo gameplay all'Xbox & Bethesda Showcase di una settimana fa, è ora al centro di numerose informazioni rilasciate tra interviste e comunicazioni ufficiali da parte del team di sviluppo.

Per chi è amante dei titoli Arkane Studios c'era un po' di preoccupazione intorno a Redfall, avendo i connotati di un co-op online distante dagli stilemi classici della software house. Possiamo stare tranquilli però perché Redfall è innanzitutto un single player, in pieno DNA Arkane.

If you play solo, you won’t be joined by AI teammates.https://t.co/zAvQQG5b92 pic.twitter.com/h4xrxKk0BI — Redfall (@playRedfall) June 20, 2022

Come comunicato dallo Studio Director Harvey Smith, il titolo è sì un open world ma può essere esplorato liberamente in solitaria, approcciando gli scontri come si vuole. Si può insomma andare di stealth o sparare all'impazzata a tutto ciò che si muove, sempre in piena libertà. Elemento che sembra ovvio in questo caso ma non banale, è che l'esperienza di gioco sarà letteralmente in solitaria, senza essere accompagnata da IA.

Saremo dunque in compagnia solo e quando decideremo di andare online e affrontare tutti i misteri della cittadina con amici. Una buona notizia e a questo punto attendiamo la data d'uscita ufficiale, ancora bloccata su un generico 2023.

Fonte: Bethesda.net