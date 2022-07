Redfall in nuovi dettagli tra potenziamenti e personalizzazione

L'ultima guida del team di Redfall riguarda la personalizzazione, i potenziamenti e le armi del prossimo gioco di Arkane dedicato all'uccisione dei vampiri. Bethesda ci ha prima fornito un resoconto delle "cose più importanti da sapere" su Redfall e ora abbiamo una guida dedicata alla personalizzazione del gioco.

In Redfall utilizzeremo i Punti Abilità (che si ottengono attraverso le missioni principali e secondarie) per potenziare le skill e gli attributi più generali del nostro eroe.

Il direttore artistico Karen Segars ha aggiunto: "ci sono state diverse sfide nella realizzazione di questo gioco, e una di queste è il modo in cui abbiamo preso il nostro amore per il gameplay e i vari modi per potenziare il personaggio e applicare il tutto alla modalità cooperativa... La possibilità di usare i propri poteri e strumenti in combinazioni interessanti, e poi di metterli a disposizione di altri giocatori con poteri e strumenti diversi, rende ancora più divertente e inaspettato l'approccio al mondo di Redfall". A quanto pare, questo dovrebbe essere utile anche nelle situazioni in cui tutti vogliono giocare con lo stesso personaggio, in quanto ogni utente che sceglie di potenziare i poteri e le armi del personaggio in modi diversi dovrebbe portare a un'esperienza diversa per tutti.

Poi ci sono le armi, che vanno dai più banali fucili a pompa e da cecchino ad armi mirate specificamente all'eliminazione dei vampiri, come lo Stake Launcher e il Raggio UV. È interessante notare che, a quanto pare, le armi che troveremo sull'isola avranno "un taglio più militaresco", il che ci porterà a indagare su cosa ci facessero queste armi nel mondo di Redfall.

Redfall è stato rinviato e possiamo aspettarci il gioco di caccia ai vampiri nella prima metà del 2023.

Fonte: Trueachievement.