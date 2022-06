Redfall nel nuovo video gameplay ci dà il 'benvenuto' nel mondo di gioco di Arkane e Xbox

Dopo il trailer di gioco ufficiale presentato all'Xbox & Bethesda Games Showcase, il team di Arkane Austin ci offre un'occhiata più approfondita a ciò che Redfall ha da offrire con il trailer "Benvenuti a Redfall".

Il video rivela che la città locale sembrava un posto da cartolina, ma tutto è cambiato radicalmente quando sull'isola sono apparsi mostri assetati di sangue. Da qui possiamo dare uno sguardo ai vari personaggi che saremo in grado di utilizzare per combattere questi vampiri.

Il giocatore dovrà scegliere uno dei personaggi disponibili con le proprie caratteristiche, pompando le sue abilità, armi ed equipaggiamento. Allo stesso tempo, fino a quattro persone possono entrare in uno scontro con i vampiri grazie alla modalità co-op. Eccovi il trailer.

Infine il trailer ricorda che in Redfall, nonostante le caratteristiche cooperative, ci sarà un'enfasi sulla storia. L'uscita del gioco è prevista per il 2023 per PC e Xbox (e Game Pass).