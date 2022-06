Resident Evil Village Shadow of Rose è il DLC sequel mostrato al Capcom Showcase

Al Capcom Showcase viene presentato a sorpresa il nuovo DLC per Resident Evil Village, interamente narrativo e con protagonista Rose, figlia del protagonista Ethan Winters. Il contenuto ha funzione di sequel, ambientato 16 anni dopo in cui la protagonista cercherà la libertà dai suoi misteriosi poteri.

Shadow of Rose sarà un percorso introspettivo e investigativo, cercando tutti gli indizi che dovrebbero portare la protagonista a essere una normale umana. Si tornerà alle location originali di Resident Evil Village ma attraverso una sorta di "sogno", in cui però accadranno situazioni molto più vicine agli incubi.

La particolarità è che il DLC sarà interamente in terza persona, dando un feeling completamento diverso alle vicende e tornando ai fasti di Resident Evil 6. Rose ora è un'adolescente e assiste Chris Redfield in qualche modo. Per scoprirlo, basterà attendere il 28 ottobre. Viene anche annunciato Resident Evil Village Gold Edition che comprende questo DLC, le aggiunzioni alla modalità Mercenaries (tra cui Lady Dimitrescu) e soprattutto, la modalità terza persona con Ethan Winters.