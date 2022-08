Rollerdrome, la versione di prova PS Plus non dura un'ora ma 35 minuti secondo un report

Le versioni di prova dei videogiochi sono uno dei momenti salienti per differenziare i livelli di PlayStation Plus, ma ultimamente Sony sta mostrando disattenzione.

Mentre gli abbonati PS Plus Premium aspettano altri classici che rafforzino il valore di questo livello, le demo di gioco potrebbero fare la differenza. Tuttavia, sembra ci siano già alcune discrepanze sulla durata della versione di prova di Rollerdrome.

Come sperimentato e riportato dal team di PushSquare, la prova di Rollerdrome non consente di giocare un'ora del nuovo gioco Roll7, che è disponibile con uno sconto per i membri di PS Plus. Per ora, è possibile giocare solo 35 minuti di Rollerdrome come parte delle demo PS Plus Premium, quasi la metà di quanto promesso.

Probabilmente è un bug che verrà corretto a breve, ma è l'ennesimo esempio di svista che accade troppo spesso sulla piattaforma digitale di PlayStation. A luglio, alcuni abbonati a PS Plus Extra e Premium hanno dovuto aspettare giorni per scaricare Final Fantasy 7 Remake Intergrade su PS5 e giocare al DLC di Yuffie.

Si tratta di miglioramenti che l'azienda dovrà apportare, poiché diventa sempre più importante evitare questi problemi e semplificare l'accesso ai giochi, soprattutto quando si parla di upgrade tra diverse generazioni.

Rollerdrome è disponibile su PC, PS4 e PS5: se ancora non l'avete fatto, a questo link potete dare uno sguardo alla nostra recensione.

Fonte: PushSquare