Rollerdrome: il video 'Personaggi e stile fumetto del 2030' ci porta dentro le atmosfere del frenetico TPS

Tra pochi giorni Rollerdrome sarà giocabile da tutti su console PlayStation e PC e questo avvicinamento alla release finale è accompagnato da video di approfondimento su alcune caratteristiche del titolo.

Dopo aver esplorato la creazione della colonna sonora a opera di Electric Dragon, ora possiamo dare un'occhiata alla componente visiva, allo stile e alle scelte di design.

Nel video "Personaggi e stile fumetto del 2030", la character artist Rachel Cox e il lead artist Antoine Dekerle hanno condiviso alcuni dettagli sulla creazione dei personaggi e del mondo di Rollerdrome. Rachel Cox è stata la responsabile di tutti i personaggi del gioco, ma ha creato soprattutto il look della protagonista principale, Kara Hassan. Rachel ha illustrato il processo di esplorazione alla base della creazione della nuova arrivata in questo sport davvero brutale. Antoine Dekerle ha svelato come i fumetti lo abbiano influenzato e guidato durante la creazione del mondo distopico del gioco.

Non manca molto all'uscita finale, segnata per il 16 agosto. Nel frattempo potete recuperare la nostra anteprima.