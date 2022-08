Saints Row nel nuovo trailer dedicato allo chef criminale Kevin

Il reboot di Saints Row uscirà alla fine del mese e, con l'avvicinarsi del lancio, Volition e Deep Silver hanno mostrato sempre più materiale per il titolo d'azione e avventura open world. Ora hanno pubblicato un altro nuovo trailer, che si concentra su uno dei personaggi principali del gioco.

Il personaggio in questione è Kevin, che presenta l'insolita combinazione di essere uno chef di fama mondiale e un criminale in carriera. Descritto come "il tizio che conosce un tizio che conosce un tizio", Kevin ha "le conoscenze e le capacità per attirare l'attenzione di Santo Ileso".

"Una leggenda in cucina, il suo ingrediente segreto è il crimine", afferma Volition. "Kev si occupa di amore, non di guerra - a meno che non si mettano in mezzo i suoi amici".

È stato inoltre confermato che Kevin sarà interpretato da Greg Chun, che ha interpretato Takayuki Yagami in Judgment e Lost Judgment, Yu Nanba in Yakuza: Like a Dragon, Raz in Valkyria Chronicles 4 e altri ancora. Deep Silver ha anche pubblicato una breve intervista, parlando del suo ruolo in Saints Row.

Saints Row verrà lanciato il 23 agosto per PS5, Xbox Series X/S, PS4, Xbox One, Stadia e PC.

