Saturnalia, l'horror italiano ambientato in Sardegna si mostra in 15 minuti di gameplay inedito

Meglio descritto come un roguelike horror per giocatore singolo, Saturnalia ci porta in una Sardegna a tinte horror. Unico sia nel gameplay che nella direzione artistica, è ben radicato nell'horror tradizionale. A tal proposito, grazie alle pagine di Game Informer, possiamo dare uno sguardo a 15 minuti di gameplay inedito.

Come possiamo vedere dal video, l'ambientazione del gioco, la città italiana di Gravoi, sembra viva come uno qualsiasi dei quattro personaggi principali che potremo utilizzare. Le sue strade labirintiche sono progettate per confondere e offuscare il giocatore, ostacolato ancora di più dal fatto che, se si muore, quelle strade vengono mescolate, creando ogni volta un layout nuovo di zecca.

Saturnalia oltre il suo particolare meccanismo di gameplay offre molto di più: il gioco ha una trama da seguire, personaggi interessanti da conoscere e molti obiettivi da completare. La storia, radicata nel folklore italiano e fortemente ispirata ai film horror gialli, ruota attorno a un rituale annuale del solstizio d'inverno. Ogni personaggio ha i propri obiettivi da completare, con i propri demoni personali da combattere lungo la strada.

Saturnalia non ha ancora una data di uscita ma dovrebbe arrivare quest'anno su PC tramite Epic Games.

Fonte: GameInformer