Scars Above sembra ispirarsi a Returnal nel nuovo trailer mostrato alla Gamescom

Lo sviluppatore Mad Head Games ha pubblicato un nuovo trailer per il suo prossimo gioco d'azione e avventura in terza persona Scars Above. Il video mostra alcuni dei toni e delle atmosfere del gioco che ricordano Returnal.

Il nuovo trailer di Scars Above ci fa intravedere anche un po' di gameplay, ma l'obiettivo principale del fimato resta la storia.

La storia di Scars Above ruota attorno a una struttura aliena che appare nell'orbita terrestre, mettendo in moto tutto il resto. Quando una squadra cerca di indagare sulla struttura, soprannominata The Metahedron, viene trasportata in un nuovo mondo dove deve lottare per la sopravvivenza cercando di trovare un modo per tornare a casa.

Annunciato originariamente nel giugno 2021, Scars Above è un gioco d'azione e avventura sci-fi. I giocatori assumono il ruolo di Kate Ward, una scienziata astronauta che si ritrova intrappolata su un pianeta alieno ostile.

Da quanto possiamo vedere, il gioco sembra aver subito parecchi cambiamenti dal primo annuncio, soprattutto a livello visivo.

Fonte: Gamingbolt.