Dead Island 2 è 'rinato' davvero e ha una data di uscita! Trailer e video gameplay

Dead Island 2 sta per tornare (di nuovo) e speriamo che questa sia la volta buona. Dopo otto anni il gioco ha una data di uscita e non solo un trailer ma anche un video gameplay.

In Dead Island 2 come il predecessore dovremo far fuori orde di zombie assetati di sangue (e cervello) nella maniera più caciarona possibile. Ci saranno tante armi da utilizzare e molti modi per uccidere...i non morti.

Oltre al trailer è stato pubblicato anche un video gameplay che ci mostra appunto alcune sessioni di gioco. Senza indugi vi lasciamo alla sua visione.

"Ti hanno morso e contagiato, ma sei immune e più forte di prima. Scopri come sfruttare il virus che scorre nelle tue vene mentre tingi di rosso Los Angeles con le budella di innumerevoli zombi nemici, lungo il cammino per scoprire la verità sull'epidemia, su chi (o cosa) sei e per sopravvivere. Affetta, polverizza e distruggi facendoti largo nelle strade intrise di orrore della città degli angeli, eliminando i morti viventi che ti intralciano. Il destino della città e di tutta l'umanità è nelle tue mani" si legge nella descrizione.

Per quanto riguarda la data di uscita, Dead Island 2 - incrociando tutto il possibile - sarà disponibile il 3 febbraio 2023 su PC e console next gen e last gen.