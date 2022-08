Shovel Knight Dig ha finalmente una data di uscita e un nuovissimo trailer

L'universo di Shovel Knight sarà al centro della scena il prossimo mese con l'uscita di Shovel Knight Dig, l'imminente avventura sviluppata da Yacht Club Games e Nitrome che è stata annunciata tre anni fa e da allora, dopo un rinvio, era sparita dai radar.

Il titolo si prepara finalmente al suo arrivo dopo tanto tempo: la sua uscita è infatti prevista per il 23 settembre quando sarà in vendita per Nintendo Switch nella sua versione per console, PC tramite Steam e anche Apple Arcade.

In questo capitolo della serie, Drill Knight, deruberà il nostro protagonista del suo prezioso bottino e distruggerà il suo accampamento lungo la strada. Per recuperarlo, dovrà seguirlo attraverso diversi livelli che saranno caratterizzati dal fatto che dovremo scavare senza fermarci mentre ci faremo strada attraverso di loro scendendo e combattendo contro i nemici.

Un altro dettaglio che rende Shovel Knight Dig così speciale è la sua grafica e la tavolozza dei colori, perché si tratta di un'avventura a 16 bit. Inoltre, ogni gioco sarà diverso perché le fasi saranno generate proceduralmente. I fan dei giochi di Yacht Club Games hanno quindi di che gioire il prossimo mese!

Fonte: The Gamer