Silent Hill il nuovo capitolo è realtà? “L’ho visto con i miei occhi” assicura un leaker

Da molti mesi ormai se ne parla, ma da Konami non sono fin’ora giunte notizie sul nuovo capitolo di Silent Hill, lasciando i fan logorati nell’attesa e speranti in un ritorno ufficiale della serie horror, e purtroppo durante il Tokyo Game Show 2022 non è arrivato alcun annuncio riguardante il gioco, con Konami che si è limitata a parlare del ritorno di Suikoden I & II. Ed a questo punto la domanda nasce spontanea: Ci saranno mai novità su Silent Hill?

Al momento tutto quello che ruota attorno al titolo nipponico è basato sulle insistenti voci che circolano nell’ambiente, alle quali si aggiungono le dichiarazioni di un leaker, The Real Insider, balzato “agli onori delle cronache ludiche” dopo aver correttamente anticipato il titolo di Assassin’s Creed Mirage e previsto la presenza di God of War: Ragnarök all’ultimo State of Play di Sony.

Be patient and believe in me. I've seen things with my own two eyes. https://t.co/UJJ7IyuqYG — The Insider (@TheReaIInsider) September 16, 2022

"Siate pazienti e abbiate fede in me. Ho visto delle cose con i miei stessi occhi" ha dichiarato all’interno di uno dei suoi recenti post su twitter.

Speriamo che Konami si faccia viva al più presto fornendo finalmente informazioni sul gioco horror più atteso dalle folle.