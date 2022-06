Silent Hill, novità in arrivo? Il regista Christophe Gans conferma diversi progetti da parte di Konami

Le indiscrezioni sul ritorno della serie horror preferita dai fan - stiamo parlando ovviamente di Silent Hill - circolano su Internet da molti anni. E indubbiamente in questo periodo si sono condensate ancora di più. Ora, a gettare ulteriore benzina sul fuoco dei rumor è il regista Christophe Gans. Gans, che ha lavorato alla serie di film Silent Hill, ha snocciolato qualche interessante indizio. Il regista ha recentemente rivelato di avere in cantiere un altro film dell'universo e ha anche deciso di creare una sceneggiatura basata su Fatal Frame. Ed è proprio su questo tema che il regista ha rilasciato un'intervista a Jeuxactu. Alla domanda sui suoi piani per il futuro, ha sollevato l'argomento di Silent Hill e probabilmente ha rivelato un po' troppo. "Quello che posso dire è che il film sta avanzando. Lavoro con Konami. E a Konami sono tutti incentrati su questo e penso che siano stati galvanizzati dal successo dei reboot di Resident Evil 2 e 3, che sono giochi meravigliosi, dobbiamo dare a Caesare quel che è di Cesare".

Insomma, a quanto pare Konami ha in cantiere una serie di progetti per riportare in auge questo franchise.

Fonte: GamingSym