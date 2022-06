Silent Hill Remake esiste grazie ai fan: lo sviluppo in Unreal Engine 5 procede spedito

Siete rimasti delusi dal mancato reveal di Silent Hill in questo periodo di conferenze? Credete che Overdose di Kojima sia effettivamente il nuovo Silent Hill o che lo sia Abandoned? Rilassatevi, perché a quanto pare, dove non arriva Konami arriva l'amore dei fan.

Vi abbiamo già parlato di questo progetto non molto tempo fa, un remake del titolo originale realizzato in Unreal Engine 5 creato da un gruppo chiamato Codeless Games. Non solo è in fase di sviluppo, ma ci è stato anche dato un assaggio di 10 minuti di gioco incentrato sulla Midwich Elementary School (un edificio importante che il protagonista Harry Mason esplora nel tentativo di trovare la figlia scomparsa).

La realizzazione cerca di rimanere nei limiti dell'idea originale del team di sviluppo e anche se il tutto risulta effettivamente più illuminato, l'atmosfera sembra azzeccata. Non abbiamo ancora una data di rilascio ma potete sempre mandare i vostri feedback, fondamentali in questi casi.

Fonte: Eurogamer.net